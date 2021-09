Tennis | Atp Nur-Sultan | Musetti supera il primo turno

(Di martedì 21 settembre 2021) Nur-, 21 set. -(Adnkronos) – Lorenzoildel torneo Atp 250 di Nur-(cemento indoor, montepremi 480.000 dollari) in Kazakhstan. Il 19enne toscano, numero 57 del mondo, sconfigge il 24enne australiano Marc Polmans, numero 165 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 in due ore e 21 minuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Feliciano è un giocatore fuori dal tempo perché ha traghettato fino al 2021 ununiversale, lontano da ogni moda ma non da ogni logica: il serve&volley preciso ed elegante, il back di rovescio ...L'allievo di Juan Carlos Ferrero occupa attualmente la 38ma posizione del rankinge quest'anno ha vinto il torneo250 di Umago, sua prima affermazione nel circuito maggiore.Nur-Sultan, 21 set. -(Adnkronos) - Lorenzo Musetti supera il primo turno del torneo Atp 250 di Nur-Sultan (cemento indoor, montepremi 480.000 ...Lorenzo Musetti ha sconfitto Marc Polmans per 6-4, 2-6, 6-4, in occasione del primo turno dell'Atp 250 di Metz 2021. L'azzurro si è messo alla prova sul cemento indoor francese, riuscendo a mostrare u ...