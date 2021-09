Scaroni: “Nuovo stadio, a ottobre o novembre scelta sui due progetti” (Di martedì 21 settembre 2021) Paolo Scaroni, Presidente del Milan, spera che dopo le elezioni comunali l'iter per la realizzazione del Nuovo stadio subisca un'accelerata Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 settembre 2021) Paolo, Presidente del Milan, spera che dopo le elezioni comunali l'iter per la realizzazione delsubisca un'accelerata

Advertising

glooit : Calcio: Scaroni, nuovo S.Siro? Spero entro 2022 si comici leggi su Gloo - MilanLiveIT : Le dichiarazioni di #Scaroni durante l’evento “IL MILAN PER TUTTI” Focus sul Nuovo #SanSiro e sul ritorno agli st… - teo_acm : RT @RadioRossonera: ??Presidente #Scaroni a margine conferenza 'Il Milan per tutti' su prossimi passi del nuovo stadio ???? Elezione nuovo co… - AntonioSpurs13 : @FFunesto @davidelegnani @marifcinter E quindi tu mi stai dicendo che vogliono spendere 1 mld euro per guadagnare l… - PianetaMilan : #Scaroni: '@NuovoStadioMI, a ottobre o novembre scelta sui due progetti' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… -