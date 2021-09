Scade il green pass a metà lezione | prof espulsa dalla scuola | costretta a lasciare un’alunna disabile

(Di martedì 21 settembre 2021) Follie e inconguenze da. Capita a Riccione che durante l’orario scolastico, nel pieno corso di una, unaessoressa di sostegno sia stata improvvisamente richiamata dal preside. Che è successo? Problema: alla docente è scaduto il suoe il dirigente scolastico estremamente fiscale ha invitato l’insegnante ad abbandonare la. L’episodio si è verificato in un istituto superiore. Dove si è creato tra l’altro un grave problema, perché la docente ha dovutol’alunna epilettica che le era stata affidata. Riccione, allailmentre è a: cosa è accaduto “Dovevo lavorare sino a mezzoggiorno – ha ...

La causa è stata la scadenza del suopass. Il dirigente scolastico infatti, ha invitato l'insegnante ad abbandonare la scuola. L'episodio si è verificato in un istituto superiore di Riccione, ...Convocata dal preside mentre era in aula ha sospeso la lezione e, poco dopo, ha lasciato la scuola. Una storia paradossale con protagonista una professoressa a cui era scaduto ilPass. È accaduto in un istituto superiore di Riccione. A raccontare l'episodio la stessa docente di sostegno che - invitata a uscire - ha dovuto abbandonare l'alunna epilettica che le era stata ...Il fatto è avvenuto nel Lazio: la donna protagonista della vicenda aveva la certificazione grazie all'esito negativo di un tampone ...L'insegnante di sostegno, interrotta dal preside, ha dovuto abbandonare l'alunna epilettica che le era stata affidata a Riccione ...