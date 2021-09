Rosalinda Cannavò interviene dopo le molestie subite da Dayane Mello a La Fazenda | “Sta soffrendo | bisogna prendere provvedimenti”

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 settembre 2021) Nelle ultime ore a far tribolare il web è stato lo spiacevole avvenimento che ha coinvolto in prima persona l’ex gieffina della scorsa edizione,. La modella, seguitissima in Italia, sta partecipando in queste settimane a La, l’equivalente della nostra Fattoria. Proprio all’interno del reality brasiliano si sono verificati dei fatti incresciosi che– migliore amica dellaal Gf Vip 5 – ha voluto evidenziare in uno speciale di Casa Chi, dedicato proprio alla questione. La modella è stata vittima dida parte del compagno di avventura Nego Do Borel. Tre donne diverse avevano già accusato quest’ultimo di violenza fisica e psichica in passato. Questo il commento dellain merito alla ...