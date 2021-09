Roma, cinghiali a spasso sulla Trionfale: video è virale (Di martedì 21 settembre 2021) “Via Trionfale, nel cuore di Roma… Una famiglia di cinghiali passeggia tranquillamente tra le auto e le persone. Questa sarebbe la ‘continuità’ che la Raggi vorrebbe per la Capitale d’Italia?”. A scrivere è Matteo Salvini, leader della Lega, all’attacco della sindaca su Twitter, condividendo il video con gli ungulati che ormai da qualche ora è diventato virale. Il numero uno del Carroccio non è quindi solo. Decine e decine di utenti, per lo più indignati, a commentare il ‘passeggio’ dei suini, tra ironia e indignazione. “Da museo a cielo aperto a safari è un attimo”, twitta Myrta Merlino, mentre c’è chi propone una soluzione democratica al problema: “Con i cinghiali di Roma – ironizzano – bisogna dialogare”. Ma devono anche “ringrazià che noi Romani ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) “Via, nel cuore di… Una famiglia dipasseggia tranquillamente tra le auto e le persone. Questa sarebbe la ‘continuità’ che la Raggi vorrebbe per la Capitale d’Italia?”. A scrivere è Matteo Salvini, leader della Lega, all’attacco della sindaca su Twitter, condividendo ilcon gli ungulati che ormai da qualche ora è diventato. Il numero uno del Carroccio non è quindi solo. Decine e decine di utenti, per lo più indignati, a commentare il ‘passeggio’ dei suini, tra ironia e indignazione. “Da museo a cielo aperto a safari è un attimo”, twitta Myrta Merlino, mentre c’è chi propone una soluzione democratica al problema: “Con idi– ironizzano – bisogna dialogare”. Ma devono anche “ringrazià che noini ...

