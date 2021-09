Pistocchi: ”Il Napoli è una solida realtà” (Di martedì 21 settembre 2021) Pistocchi: ”La cosa importante in realtà è come si vince e il Napoli ha dato indicazioni. Certo, non bisogna fare voli pindarici, bisogna stare lì e circondare la squadra con affetto, senza mettere troppa pressione alla squadra. Per ora però è tutto molto positivo” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista, per parlare del grande momento che sta vivendo il Napoli. Queste le sue parole: SUL Napoli ATTUALE “Se il programma di partenza del Napoli era la qualificazione alla Champions League, nel corso della settimana sono successe due cose importanti: l’ottima prestazione sul campo del Leicester, squadra mai facile da affrontare con qualità fisiche e tattiche importanti. Il Napoli ha ... Leggi su retecalcio (Di martedì 21 settembre 2021): ”La cosa importante inè come si vince e ilha dato indicazioni. Certo, non bisogna fare voli pindarici, bisogna stare lì e circondare la squadra con affetto, senza mettere troppa pressione alla squadra. Per ora però è tutto molto positivo” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio, giornalista, per parlare del grande momento che sta vivendo il. Queste le sue parole: SULATTUALE “Se il programma di partenza delera la qualificazione alla Champions League, nel corso della settimana sono successe due cose importanti: l’ottima prestazione sul campo del Leicester, squadra mai facile da affrontare con qualità fisiche e tattiche importanti. Ilha ...

Advertising

Enzovit : Pistocchi: ''Il Napoli è una solida realtà. - infoitsport : Pistocchi: “Il Napoli ha insegnato a tutti come si vince. Allegri ha fatto una cosa imbarazzante” - napolipiucom : Pistocchi: 'Il Napoli ha insegnato a tutti come si vince. Allegri ha fatto una cosa imbarazzante' #Allegri #napoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Pistocchi: 'Il Napoli solida realtà' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Pistocchi: 'Il Napoli solida realtà' -