Perché la Francia vuole ospitare una conferenza internazionale sulla Libia?

Il ministero degli Esteri continua a essere il motore della presidenza Macron. Jean-Yves Le Drian, vicinissimo al presidente, ha annunciato nella serata di lunedì che il 12 novembre la Francia ospiterà una conferenza internazionale sulla Libia, paese su cui rivendica influenza sebbene meno inserito nella sfera che va dal Nordafrica al Sahel. Le Drian ha fatto l'annuncio durante una conferenza stampa a latere dell'assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga), e questo rende ancora più interessante la dinamica. A maggior ragione se si considera che l'Eliseo ha affidato a lui la reazione all'Aukus, l'accordo tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito che si è portato dietro uno scossone nelle relazioni transatlantiche, con Parigi che ha ritirato i propri ambasciatori da Washington e ...

