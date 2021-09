Marcos Alonso rivela: «Non mi inginocchierò più contro il razzismo…» (Di martedì 21 settembre 2021) L’esterno del Chelsea Marcos Alonso ha parlato della lotta al razzismo e del suo modo di combatterla Marcos Alonso, esterno del Chelsea, in una intervista a Sky Sports ha annunciato che non si inginocchierà più per il movimento Black Lives Matter. «Sono completamente contro il razzismo e sono contro ogni tipo di discriminazione. Ma ora preferisco solo mettere il dito sullo stemma sulla maglia dove dice si dice ‘no al razzismo’, come fanno in altri sport e nel calcio in altri paesi. Preferisco farlo in questo modo che ora è più naturale. Dire molto chiaramente che sono contro il razzismo e rispetto tutti. Se la mia decisione ha a che fare con la politica? Non lo so, preferisco solo farlo in questo modo. È il mio modo di farlo, penso che sia un altro modo. Forse penso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) L’esterno del Chelseaha parlato della lotta al razzismo e del suo modo di combatterla, esterno del Chelsea, in una intervista a Sky Sports ha annunciato che non si inginocchierà più per il movimento Black Lives Matter. «Sono completamenteil razzismo e sonoogni tipo di discriminazione. Ma ora preferisco solo mettere il dito sullo stemma sulla maglia dove dice si dice ‘no al razzismo’, come fanno in altri sport e nel calcio in altri paesi. Preferisco farlo in questo modo che ora è più naturale. Dire molto chiaramente che sonoil razzismo e rispetto tutti. Se la mia decisione ha a che fare con la politica? Non lo so, preferisco solo farlo in questo modo. È il mio modo di farlo, penso che sia un altro modo. Forse penso ...

