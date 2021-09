Manley lascia Stellantis dopo 20 anni Guiderà il più grande rivenditore Usa di auto

(Di martedì 21 settembre 2021) Il manager, già ceo di Fca, abbandona il suo ruolo di Head of Americas per assumere il ruolo di ceo diNation Inc. dal 1 novembre 2021.

AGI - Riservato, determinato, decisionista. I collaboratori descrivono così Mike, il manager che, dopo essere succeduto a Sergio Marchionne alla guida di Fca,Stellantis per diventare ceo di AutoNation , il più grande rivenditore automobilistico americano. Nato a ...Dopo 20 anni Mikeil gruppo Stellantis. Il manager si è dimesso dal ruolo di Head of Americas di Stellantis per assumere il quello di ceo di AutoNation Inc., il più grande rivenditore ...AGI - Riservato, determinato, decisionista. I collaboratori descrivono così Mike Manley, il manager che, dopo essere succeduto a Sergio Marchionne alla guida di Fca, lascia Stellantis per diventare ce ...Il Ceo lascia per guidare AutoNation, il più grande rivenditore automobilistico americano. Stellantis, società nata dalla fusione di FCA e PSA ha fatto sapere che Mark Stewart (Chief Operating Officer ...