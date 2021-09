Il reality sui Ferragnez e l’illusione della vita in diretta

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 settembre 2021) La discrezione, diceva Philip Roth, non fa per i romanzieri. Cioè: per quelli che commerciano in prodotti dell’ingegno. Per quelli che commerciano in schegge del sé, invece, la discrezione è più necessaria di quanto si crede. Quando Chiara Ferragni era incinta, ogni tanto pubblicava messaggi ricevuti dal suo pubblico. Erano perlopiù tizie che le dicevano d’aver attivato le notifiche, dimodoché Instagram le avvisasse di qualunque alito diferragnesco: se stanotte alle quattro l’idola partorisce, la fedele non si vuol perdere l’evento, non vuole che lo sappia TgCom prima di lei. Nell’epocadisintermediazione percepita, i fan si convincono di sapere tutto del loro beniamino. Poiché se i commercianti del sé partoriscono, o s’innamorano, o mettono in vendita una nuova scheggia di sé, non mandano un comunicato ai giornali ma usano i loro social ...