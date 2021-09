IL MATTINO – Il Napoli di Spalletti con un tocco di Sarri | ecco cosa li accomuna

(Di martedì 21 settembre 2021) Lucianosta facendo grandi cose al, ma nel suoc’è anche undel team che fu di Maurizio. Come scrive Ilquest’anno Aurelio De Laurentiis si è voluto affidare alcuni tecnici e preparatori che componevano il team di lavoro del tecnico ora alla Lazio. Nel caso specifico si tratta di due pedine molto importanti e sono Francesco Sinatti e Francesco Calzona.quano scrive Il: “I due sono stati richiamati da De Laurentiis eper dare undi quell’esperienza magica. Non è un caso che questa squadra è tornata a volare, che abbia la lucidità nei minuti finali di trovare gli spunti giusti e che in difesa subisca tiri col contagocce. C’è tanto lavoro che parte ...

Advertising

franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI A scuola dilaga il divario Nord-Sud ??[LEGGI: - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Il Mattino in apertura: 'Comanda Napoli'. Juve a -10 dagli azzurri - infoitinterno : Mattino Cinque, bimbo morto a Napoli: «Lo abbiamo visto cadere, accanto a lui c'era una persona» - ilnapolionline : [Foto] 'Il Mattino' in prima pagina 'COMANDA NAPOLI' - -

Ultime Notizie dalla rete : MATTINO Napoli

Quella ressa pian piano s'è trasformata in folla, poi in definitivo e incontrollabile assembramento: la metropolitana del, quella che consente di arrivare in classe in orario, è passata con ...Parte a rilento in Campania, con poco più di 700 terze dosi somministrate , l'avvio del nuovo piano vaccinale che, in prima battuta, mira a consolidare lo scudo anti Covid ad una platea di 52 mila ...È grande gelo tra i partiti del centrodestra e il candidato sindaco Catello Maresca. Dopo il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha evitato Napoli appena dieci giorni fa, in seguito ...Lo ha lasciato cadere. Poi ha abbandonato quella casa, è passato davanti al corpicino di un bambino a terra, tra le urla delle persone ed è andato a mangiare una pizza: «Colto ...