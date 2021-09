Il lavoro maniacale di Spalletti in allenamento si è visto sul campo in due occasioni (Di martedì 21 settembre 2021) Il Napoli vince e convince contro l'Udinese, rifilando un 4-0 ai friulani che significa primo posto in classifica a 12 punti con un vantaggio di due lunghezze dalle due milanesi. Nelle quattro reti di ieri sera, due sono arrivate su situazioni di calcio da fermo, a seguito di due schemi lavorati in allenamento. L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta il lavoro di Spalletti in allenamento. "Si vede che la squadra studia sul campo ispirata dal suo maestro, e non solo per l'azione con cui Insigne provoca il gol di Osimhen (egoista e concreto: sulla riga Samir avrebbe potuto togliere il pallone dalla porta) ma anche perché il bis di Rrahmani e il tris di Koulibaly nascono da calci piazzati ridisegnati sul campo dopo averli provati in allenamento fino alla ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) Il Napoli vince e convince contro l'Udinese, rifilando un 4-0 ai friulani che significa primo posto in classifica a 12 punti con un vantaggio di due lunghezze dalle due milanesi. Nelle quattro reti di ieri sera, due sono arrivate su situazioni di calcio da fermo, a seguito di due schemi lavorati in. L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta ildiin. "Si vede che la squadra studia sulispirata dal suo maestro, e non solo per l'azione con cui Insigne provoca il gol di Osimhen (egoista e concreto: sulla riga Samir avrebbe potuto togliere il pallone dalla porta) ma anche perché il bis di Rrahmani e il tris di Koulibaly nascono da calci piazzati ridisegnati suldopo averli provati infino alla ...

Il lavoro maniacale di Spalletti in allenamento si è visto sul campo in due occasioni SpazioNapoli

