Gas Intensive | urgenti interventi per ridurre i costi energetici dell’industria

(Teleborsa) – Oltre cento aziende manifatturiere dei diversi settori che aderiscono a Gas Intensive (ceramica, carta, fonderie, metalli ferrosi e non, vetro, calce e gesso) si riuniranno mercoledì 22 settembre per analizzare gli scenari del mercato del gas, in previsione di un inverno particolarmente difficile da affrontare. Gas Intensive e le sue aziende hanno deciso di lanciare alla politica un messaggio chiaro e netto: il tema del costo del gas per gli utilizzatori industriali è diventato fondamentale e strategico per il nostro Paese, perché collegato alla competitività delle aziende ed attualmente i settori manifatturieri cosiddetti "hard to abate" non hanno alternative sostenibili all'utilizzo di questa fonte energetica. "La portata dell'incremento del costo dell'energia registrato nelle ultime settimane è tale da compromettere la marginalità ...

Perché l’impennata del gas mette in crisi i fertilizzanti. Report Ft Il gas serve a produrre l'ammoniaca, che a sua volta è necessaria per produrre quasi tutti i fertilizzanti azotati.

Il gas serve a produrre l'ammoniaca, che a sua volta è necessaria per produrre quasi tutti i fertilizzanti azotati.