Formazioni ufficiali Bologna Genoa | le scelte degli allenatori

(Di martedì 21 settembre 2021) Ledimatch valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All: Mihajlovic.(3-5-2): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Hernani, Badelj, Rovella, Fares; Kallon, Destro. All: Ballardini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alessandria - Ascoli 0 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatori : Alessandria () : in attesa delle. Ascoli () : in attesa delle. Arbitro : Minelli di Varese. Alessandria : Russo; Prestia, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Milanese, Marconi, Arrighini. Ascoli : Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio; ...