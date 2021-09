Fedriga sulla Donato perché Salvini e Bagnai intendano | ' Nella Lega non c' è posto per i No - Vax'

Advertising

paoliblu : RT @FormichinaLa: @paoliblu @matteosalvinimi Eh lo so...dovrebbe farlo Salvini, ma mi sa che oramai ha poco potere...Si è fatto precedere d… - FormichinaLa : @paoliblu @matteosalvinimi Eh lo so...dovrebbe farlo Salvini, ma mi sa che oramai ha poco potere...Si è fatto prece… - MichelleLauro : RT @Musso___: Fedriga sulla Donato : 'Nel primo partito d'Italia è normale che ci siano correnti diverse, ma dentro la Lega non c'è spazio… - LaNuovaSinistra : RT @Musso___: Fedriga sulla Donato : 'Nel primo partito d'Italia è normale che ci siano correnti diverse, ma dentro la Lega non c'è spazio… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Fedriga sulla

E sul green passspiega: ''Il green pass è una responsabilità anche per il governo che con questo strumento deve garantire le aperture. A chi usa il green pass dobbiamo dire che i lockdown ...Sempre, inoltre, ha chiarito i perché della posizione aperturista sull'allargamento del ... In risposta ad una domandapossibile collocazione futura, pur non dando per scontata una sua ...residente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle regioni sull'uscita dalla Lega dell'eurodeputata: "''Non dobbiamo tradurre anche l'epidemia in una lotta tra bande..." ...Il caos dentro la Lega è ormai in chiaro. Il governatore Fedriga: "Evitare guerra tra bande, usare la ragione" ...