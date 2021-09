Draghi e Pnrr: «L’Italia reprimerà le infiltrazioni mafiose» (Di martedì 21 settembre 2021) Mario Draghi, in un messaggio inviato al Law Enforcement Forum promosso a Roma dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza insieme ad Europol, assicura che l'Italia reprimerà ogni tentativo di infiltrazione mafiosa per i fondi del Pnrr L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 settembre 2021) Mario, in un messaggio inviato al Law Enforcement Forum promosso a Roma dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza insieme ad Europol, assicura che l'Italiaogni tentativo di infiltrazione mafiosa per i fondi delL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Pnrr, Draghi: 'Determinati a reprimere le infiltrazioni criminali. Spendere onestamente i fondi, in gioco la nostra… - EleonoraEvi : #Draghi dice bene, è tardi, non si fa abbastanza per rispettare #accordoParigi e contrastare #crisiclimatica. Ma ha… - fisco24_info : La criminalità non metterà le mani sui fondi del Pnrr, assicura Draghi: AGI - 'L'Italia è determinata a prevenire e… - FirenzePost : Draghi e Pnrr: «L’Italia reprimerà le infiltrazioni mafiose» - Loredanataberl1 : RT @Mario_Gallo1: Nei prossimi 100 giorni, per ottenere i soldi del PNRR, il Parlamento dovrà approvare come un fulmine, riducendo al minim… -