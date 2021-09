Advertising

Sport_Fair : Pericoloso incidente per il corridore inglese La sua crono ai Mondiali di #ciclismo finisce contro le transenne IL… - vitasportivait : ????? #Flanders2021 | Crono Junior M Gustav #Wang ??????è il nuovo campione del mondo a cronometro della categoria Jun… - Gazzetta_it : Mondiali, crono junior: Bonetto 9° tra gli uomini, donne lontane - biciPRO1 : A Leuven il titolo iridato della crono junior femminile va alla russa Alena Ivanchenko, con le nostre Carlotta Cipr… - zazoomblog : Ciclismo Mondiali Fiandre 2021 Crono Junior femminile: vince la russa Ivanchenko - #Ciclismo #Mondiali #Fiandre… -

Ultime Notizie dalla rete : Crono junior

La Gazzetta dello Sport

Terza giornata dei Mondiali in Belgio dedicata allejr. In quella maschile l'oro se l'è aggiudicato il danese Gustav Wang davanti al britannico Joshua Tarling (a 20') e al belga Segaert (a 29'). Così gli azzurri: nono Samuele Bonetto a 53', 24° ...Sabato 18 settembre 2021 a Sanremo si sono svolte le gare giovanili individualiper la Coppa Italia (cat., Youth B e Youth A), per il Trofeo Italia (cat. Ragazzi) e gare Promo per MiniCuccioli , Cuccioli e Esordienti, nel pomeriggio le gare per il Campionato Italiano ...IL PROGRAMMA - Mercoledì torna in scena Filippo Ganna. L’iridato della prova individuale partecipa infatti alla cronostaffetta mista con Affini, Sobrero e le donne Longo Borghi ...Pericoloso incidente per Finlay Pickering durante la crono junior dei Mondiali di ciclismo, in corso di svolgimento nelle Fiandre. Il corridore inglese ha infatti sbagliato una curva ed è finito dritt ...