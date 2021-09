Anziano non vedente precipita da balcone, morto in ospedale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un uomo di 81 anni è deceduto all'ospedale San Carlo di Potenza dopo essere caduto nel primo pomeriggio di ieri dal balcone della sua abitazione di Sant'Angelo Le Fratte. L'Anziano, non vedente, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 4 metri. L'Anziano abitava in contrada Isca Pantanelle. Per motivi ancora in fase di accertamento, parte della ringhiera installata sul balcone si sarebbe staccata e cosi l'uomo sarebbe precipitano. L'81enne, non vedente, ha immediatamente ricevuto le prime cure del caso da parte del sanitari del 118 Basilicata Soccorso giunti sul posto. In gravissime condizioni, è stato trasferito all'ospedale "San Carlo" di Potenza, come detto, in codice rosso. Troppo gravi le ferite riportate a ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un uomo di 81 anni è deceduto all'San Carlo di Potenza dopo essere caduto nel primo pomeriggio di ieri daldella sua abitazione di Sant'Angelo Le Fratte. L', non, sarebbeto da un'altezza di circa 4 metri. L'abitava in contrada Isca Pantanelle. Per motivi ancora in fase di accertamento, parte della ringhiera installata sulsi sarebbe staccata e cosi l'uomo sarebbeno. L'81enne, non, ha immediatamente ricevuto le prime cure del caso da parte del sanitari del 118 Basilicata Soccorso giunti sul posto. In gravissime condizioni, è stato trasferito all'"San Carlo" di Potenza, come detto, in codice rosso. Troppo gravi le ferite riportate a ...

Advertising

Corriere : Il condominio dice no all’ascensore (anche con superbonus): anziano disabile bloccato in casa da 15 anni - Corriere : Il condominio dice no all’ascensore (anche con superbonus): anziano disabile bloccato i... - _Nico_Piro_ : Sui social è ormai guerra di fake, bisogna starci molto attenti per non fare il megafono. Questo video viene presen… - st_75 : RT @GiancarloDeRisi: Una badante su due non vuole vaccinarsi. Senza #greenpass l'anziano deve licenziarla ma così rischia di restare solo.… - supermalaxx : si ma sulla pelle di un anziano non è il massimo #gfvip -