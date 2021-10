Anche questo è femminismo (Di martedì 21 settembre 2021) Abbiamo ancora bisogno di parlare di femminismo? La risposta, evidentemente, è sì, se pensiamo a quanti aspetti del femminismo vengono sottovalutati o lasciati da parte. Ad esempio, cosa c’entra la disabilità con il genere? E perché combattere la grassofobia è una questione femminista? Ad alcune di queste domande provano a rispondere Biancamaria Farci e Alessandra Vescio, redattrici di Bossy, nel libro , edito da Tlön, in uscita il 22 settembre. Biancamaria Furci e Alessandra Vescio, redattrici per Bossy, ci introducono agli aspetti meno noti del femminismo. Introduzione di Irene Facheris. 15 € su Amazon 16 € risparmi 1 € Esistono ancora categorie sistematicamente escluse dalle ... Leggi su robadadonne (Di martedì 21 settembre 2021) Abbiamo ancora bisogno di parlare di? La risposta, evidentemente, è sì, se pensiamo a quanti aspetti delvengono sottovalutati o lasciati da parte. Ad esempio, cosa c’entra la disabilità con il genere? E perché combattere la grassofobia è una questione femminista? Ad alcune di queste domande provano a rispondere Biancamaria Farci e Alessandra Vescio, redattrici di Bossy, nel libro , edito da Tlön, in uscita il 22 settembre. Biancamaria Furci e Alessandra Vescio, redattrici per Bossy, ci introducono agli aspetti meno noti del. Introduzione di Irene Facheris. 15 € su Amazon 16 € risparmi 1 € Esistono ancora categorie sistematicamente escluse dalle ...

Advertising

CarloCalenda : Un leader politico non può predicare l’astensione, ne può tenere segreto il suo voto. Non faremo alleanze, non part… - CarloVerdelli : ACIDO (???@feltrinellied?) è anche il disegno di ?@maurobiani? in quarta di copertina: l’Italia graffiata che ho pr… - Giorgiolaporta : ++#Calenda, vicino a #Gualtieri ma dipende dai temi++ Vorrei sapere da @CarloCalenda se la sua vicinanza a Gualtier… - IrisBlue2021 : @venis_77 @kiara86769608 @MontanariPier @redroby5 @salvinimi Stavo parlando di partito e non di alleanze Bersani si… - graciem996 : RT @ami_theb: A un anno di distanza ringraziamo anche quel povero cristo che si è fatto licenziare per questo. Sei un eroe -