Websolute | risultati in forte crescita nel primo semestre

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) –ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con un Valore della Produzione che si attesta a 9,9 milioni di euro, indel 47% rispetto ai 6,75 milioni al 30 giugno 2020 mentre i ricavi delle Vendite e delle Prestazioni si attestano a 9,32 milioni, in aumento del 56% rispetto a Euro 5,97 milioni sul corrispondente periodo dell’anno precedente. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 1,62 milioni, +117% rispetto a 0,75 milioni al 30 giugno 2020; il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 0,77 milioni, quintuplicato rispetto a 0,12 milioni al 30 giugno 2020 (+526%), dopo ammortamenti in incremento per investimenti strategici, produttivi ed organizzativi (+36% rispetto al 30 giugno 2020).Il Risultato ante imposte è pari a 0,72 milioni, rispetto a 0,08 milioni al 30 giugno 2020. L’Utile Netto si attesta a 0,41 milioni, in ...