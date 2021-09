“VOGLIO ESSERE UN MAGO”: ECCO IL NUOVO SHOW DI RAI2 PER PICCOLI APPRENDISTI (Di lunedì 20 settembre 2021) N UN CASTELLO FIABESCO E FUORI DAL TEMPO, 5 STRAORDINARI MAESTRI ATTENDONO I LORO GIOVANI “APPRENDISTI” Da martedì 21 settembre, alle ore 21:20 su RAI2, per cinque prime serate andrà in onda “VOGLIO ESSERE un MAGO!”, il NUOVO reality-talent prodotto da RAI2 in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina ed Ennio Meloni. C’era una volta e ci sarà domani la magia, un’arte misteriosa e invisibile, e una scuola ambientata in un suggestivo e fiabesco castello dove per partecipare bisogna eccellere soprattutto in una materia: la fantasia. La mission è divertire, appassionare e sorprendere, ma soprattutto creare un mondo dove tutto è possibile. Protagonisti 12 “teen wizard” (7 ragazzi e 5 ragazze) provenienti da tutta Italia, d’età tra i 14 e i 18 ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 settembre 2021) N UN CASTELLO FIABESCO E FUORI DAL TEMPO, 5 STRAORDINARI MAESTRI ATTENDONO I LORO GIOVANI “” Da martedì 21 settembre, alle ore 21:20 su, per cinque prime serate andrà in onda “un!”, ilreality-talent prodotto dain collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina ed Ennio Meloni. C’era una volta e ci sarà domani la magia, un’arte misteriosa e invisibile, e una scuola ambientata in un suggestivo e fiabesco castello dove per partecipare bisogna eccellere soprattutto in una materia: la fantasia. La mission è divertire, appassionare e sorprendere, ma soprattutto creare un mondo dove tutto è possibile. Protagonisti 12 “teen wizard” (7 ragazzi e 5 ragazze) provenienti da tutta Italia, d’età tra i 14 e i 18 ...

