Uomini e donne, Gianni Sperti contro Stefano: 'ha dato il colpo finale' (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo un weekend di pausa, Uomini e donne è tornato con la puntata del 20 settembre, sancita dal ritorno di Stefano. Quest'ultimo è uscito con la dama Angela soltanto una sera e dalla sua bocca sono uscite delle parole decisamente serie, di quelle che si dicono dopo mesi e mesi di frequentazione. Proprio per questa ragione Gianni Sperti è intervenuto puntando il dito contro Stefano! Le parole di Stefano e Angela a Uomini e donne non convincono Maria De Filippii Ad aprire la seconda settimana di Uomini e donne sono stati Angela e Stefano. La dama, archiviate delle delusioni passate, ha deciso di uscire con il cavaliere e i due hanno trascorso una serata, tutto sommato, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo un weekend di pausa,è tornato con la puntata del 20 settembre, sancita dal ritorno di. Quest'ultimo è uscito con la dama Angela soltanto una sera e dalla sua bocca sono uscite delle parole decisamente serie, di quelle che si dicono dopo mesi e mesi di frequentazione. Proprio per questa ragioneè intervenuto puntando il dito! Le parole die Angela anon convincono Maria De Filippii Ad aprire la seconda settimana disono stati Angela e. La dama, archiviate delle delusioni passate, ha deciso di uscire con il cavaliere e i due hanno trascorso una serata, tutto sommato, ...

matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, dopo incredibile e grave episodio nel carcere di Frosinon… - chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - Mov5Stelle : Il #RedditoDiCittadinanza rappresenta una cintura di protezione sociale per tante donne e uomini che ad un certo pu… - qtsil : @_Nico_Piro_ Le rivoluzioni contro i #talebani in #Afghanistan gli uomini di quel paese non le fanno....spero le f… - hslznl : care amiche donne il fatto che anche gli uomini vengano sessualizzati non vuol dire che voi non lo siate più :)<3 -