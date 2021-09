Traffico Roma del 20-09-2021 ore 10 | 30

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 è intervenuta la polizia per la gestione dele per ... il più grave di loro è stato trasportato al San Camillo dicon l'eliambulanza, altri tre sono ..." Nella notte, dopo le 00:30, sulla A14 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra ... Al momento, in corrispondenza delle uscite obbligatorie, non si registrano turbative al. ...Un vagone cisterna perde carburante per aerei in strada a Santa Palomba. Stamattina alle ore 5,43 la Sala Operativa dei pompieri di Roma e provincia ha inviato a Pomezia, presso lo Scalo merci della s ...PALERMO – Code chilometriche, automobili a passo d’uomo, ingorghi senza fine che hanno costretto centinaia di palermitani a rimanere imbottigliat i per ore in un traffico che di colpo è sembrato impaz ...