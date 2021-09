Striscia la replica a Massimo Boldi | «Soggetto in uno stato molto particolare Dice fake news»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 settembre 2021) Antonio Ricci,la Notizia “Quella dinon è altro che una“. Le stoccate di Cipollino ala Notizia hanno scatenato la reazione del programma di Antonio Ricci. Il comico lombardo aveva infatti rivendicato la paternità del popolare tg satirico e, da noi interpellato per un chiarimento al riguardo, aveva ulteriormente bacchettato la trasmissione. “Oggi è noiosa, stupida e sciocca ma per Mediaset è un bancomat“, aveva detto (potete leggere qui le parole di). Parole alle quali l’ufficio stampa dila notizia si è sentito in dovere dire con una nota che riportiamo integralmente di seguito.la Notizia, laa ...