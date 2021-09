Pier Silvio Berlusconi pronto a denunciare per truffa i produttori di Star in the Star (Di lunedì 20 settembre 2021) Star in the Star di Ilary Blasi potrebbe non fare una bella fine e questa volta gli ascolti non c’entrerebbero niente (anche se ha debuttato con un misero 11% di share). Il programma, infatti, rischierebbe di chiudere in anticipo perché Pier Silvio Berlusconi avrebbe minacciato di denunciare per truffa la società Banijay che produce il programma. Insomma, se in Rai si era parlato di “plagio” in casa Mediaset gira la parola “truffa”. Star in the Star non sta certo vivendo giorni spensierati. A svelare questo curioso e particolare aneddoto è stato Giuseppe Candela per Dagospia. “Una lettera durissima è arrivata sabato sui tavoli dei due dirigenti della ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 settembre 2021)in thedi Ilary Blasi potrebbe non fare una bella fine e questa volta gli ascolti non c’entrerebbero niente (anche se ha debuttato con un misero 11% di share). Il programma, infatti, rischierebbe di chiudere in anticipo perchéavrebbe minacciato diperla società Banijay che produce il programma. Insomma, se in Rai si era parlato di “plagio” in casa Mediaset gira la parola “”.in thenon sta certo vivendo giorni spensierati. A svelare questo curioso e particolare aneddoto è stato Giuseppe Candela per Dagospia. “Una lettera durissima è arrivata sabato sui tavoli dei due dirigenti della ...

Advertising

dvbntd61 : - BITCHYFit : Pier Silvio Berlusconi pronto a denunciare per truffa i produttori di Star in the Star - sbetz10 : RT @ToniaPeluso: Onestamente nessuna solidarietà per Pier Silvio che nel 2021 ancora deve dare alla @sbetz10 il ruolo di supervisore di tut… - martacolth : Io però Pier Silvio ho esclamato 'ma non sarà davvero Giorgio Manetti??' Per me il trucco era perfetto - ToniaPeluso : Onestamente nessuna solidarietà per Pier Silvio che nel 2021 ancora deve dare alla @sbetz10 il ruolo di supervisore… -