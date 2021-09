Pensioni: dal 2022 a 63 anni anche macellai, bidelli e maestre delle elementari (Di lunedì 20 settembre 2021) Molto presto il governo sarà chiamato a presentare la nuova manovra finanziaria. E nella legge di Bilancio come sempre, sarà presente un pacchetto Pensioni. Nessuna riforma del sistema però potrà essere fatta. Tempi ristretti e vincoli di bilancio e spesa pubblica, impongono prudenza. E così al posto di Quota 100, che il 31 dicembre cesserà la sua fase sperimentale andando in soffitta, verrà probabilmente prorogata l'Ape sociale, in scadenza anch'essa a fine anno. Ma la sua proroga dovrebbe contenere anche un'estensione della platea dei beneficiari, visto che in questi anni di funzionamento, sono stati meno di 5.000 i lavoratori che ne hanno tratto beneficio. Il potenziamento della misura sarà davvero profondo, perché come scrivono su “Repubblica”, da 15 attività di lavoro gravoso oggi previste, si passerà ad oltre 50. Parliamo dei ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 20 settembre 2021) Molto presto il governo sarà chiamato a presentare la nuova manovra finanziaria. E nella legge di Bilancio come sempre, sarà presente un pacchetto. Nessuna riforma del sistema però potrà essere fatta. Tempi ristretti e vincoli di bilancio e spesa pubblica, impongono prudenza. E così al posto di Quota 100, che il 31 dicembre cesserà la sua fase sperimentale andando in soffitta, verrà probabilmente prorogata l'Ape sociale, in scadenza anch'essa a fine anno. Ma la sua proroga dovrebbe contenereun'estensione della platea dei beneficiari, visto che in questidi funzionamento, sono stati meno di 5.000 i lavoratori che ne hanno tratto beneficio. Il potenziamento della misura sarà davvero profondo, perché come scrivono su “Repubblica”, da 15 attività di lavoro gravoso oggi previste, si passerà ad oltre 50. Parliamo dei ...

