Messi sostituito e primi screzi con il Psg. Pochettino “Ho un organico di 35 giocatori, devo fare delle scelte” (Di lunedì 20 settembre 2021) Lionel Messi non ha gradito la sostituzione di ieri contro il Lione: era la prima al Parco dei Principi con il Psg e tutto s’aspettava meno che il cambio. Pochettino, invece, al 76? ha sostituto l’ex Barça per far entrare Hakimi. L’argentino ha mostrato la sua perplessità non stringendo la mano al tecnico. Al termine della gara, vinta dai parigini grazie a un gol di Icardi, Pochettino ha provato a smorzare la situazione: “Penso che tutti sappiano che abbiamo tanti giocatori molto bravi, con un organico di 35 elementi. Dobbiamo fare delle scelte, pensare al meglio per la squadra e per ogni giocatore. A volte le decisioni vengono prese positivamente, altre meno, ma è per questo che esiste l’allenatore. Può piacere o no. A Messi ho ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 20 settembre 2021) Lionelnon ha gradito la sostituzione di ieri contro il Lione: era la prima al Parco dei Principi con il Psg e tutto s’aspettava meno che il cambio., invece, al 76? ha sostituto l’ex Barça per far entrare Hakimi. L’argentino ha mostrato la sua perplessità non stringendo la mano al tecnico. Al termine della gara, vinta dai parigini grazie a un gol di Icardi,ha provato a smorzare la situazione: “Penso che tutti sappiano che abbiamo tantimolto bravi, con undi 35 elementi. Dobbiamo, pensare al meglio per la squadra e per ogni giocatore. A volte le decisioni vengono prese positivamente, altre meno, ma è per questo che esiste l’allenatore. Può piacere o no. Aho ...

Advertising

CB_Ignoranza : Ieri in PSG-Lione Pochettino ha sostituito Messi che, uscendo, non gli ha dato la mano e gli ha risposto con questa… - CinqueNews : #PSG - #Lione: #Messi sostituito non stringe la mano a Pochettino #messipsg - Fantacalcio : Psg, Messi sostituito: niente saluto a Pochettino - cristian90ax : RT @CB_Ignoranza: Ieri in PSG-Lione Pochettino ha sostituito Messi che, uscendo, non gli ha dato la mano e gli ha risposto con questa espre… - Rohit17695139 : RT @La7tv: #intanto Psg-Lione: Leo Messi sostituito rifiuta la stretta di mano di Pochettino. Il video. -