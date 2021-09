Melanzane ripiene di prosciutto e ricotta | croccante morbidezza!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ledisono una leccornia unica, eppure sono di una semplicità spiazzante! Dietro ad una grande resa gustativa e visiva, si nasconde una ricetta facilissima. Farete un figurone in famiglia o con gli amici di sempre, ospiti per una cena di ritrovo. Pochi ingredienti, sani e genuini, e porterete in tavola una piatto straordinario che potrete offrire come antipasto o contorno, a seconda delle vostre preferenze. Lascerete tutti di stucco, anche i piccoli di casa saranno affascinati da queste barchette e azzarderanno l’assaggio, per divorarle poi con entusiasmo. Curiose di scoprire come procedere? Prendete nota, noi iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...