Lazio | Immobile gol sempre più da record | punta Piola

(Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA - Il gioco dellanon brilla, ma Cirosì. Pochi palloni utili, l'attaccante in queste prime uscite stagionali non viene mai rifornito abbastanza. E lui con sudore, impegno e quell'...

Ma in questo preciso momento storico, qualcosa è arrivato: lava sotto in maniera semi - ... che classe, che idee raffinate - che funzionano bene, i big in mediana che girano,che ...ROMA - Il gioco dellanon brilla, ma Cirosì. Pochi palloni utili, l'attaccante in queste prime uscite stagionali non viene mai rifornito abbastanza. E lui con sudore, impegno e quell'istinto da bomber segna ...Cataldi salva la Lazio, 2-2 con il Cagliari. La Lazio ci crede fino all'ultimo e strappa il 2-2 contro il Cagliari ...La Lazio si fa fermare sul pareggio nella quarta giornata di Serie A: all’Olimpico, i biancocelesti non vanno oltre il 2-2 con il Cagliari di Walter Mazzarri, al debutto sulla panchina sarda. Immobile ...