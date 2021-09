Green pass Italia, Crisanti: “No vax paghino tamponi ma non chiamiamoli evasori” (Di lunedì 20 settembre 2021) Ai fini del Green pass, obbligatorio dal 15 ottobre per tutti i lavoratori, secondo il segretario della Cgil Maurizio Landini i tamponi non dovrebbero essere pagati dai lavoratori non vaccinati contro Covid che devono fare continui test, perché – sostiene – è come dire che una persona deve pagare per lavorare. “Pagare per lavorare? Perché, non si paga l’autobus per andare al lavoro?”, è il commento del virologo Andrea Crisanti, secondo cui non andrebbe vista così la questione, spiega all’Adnkronos Salute. Aggiungendo un appunto: “Però non chiamiamoli evasori vaccinali. Prima di tutto perché chi non fa il vaccino non lo è, semplicemente perché non c’è nessuna disposizione che li obbliga”, fa notare. “Io penso che sia una rappresentazione sbagliata che non tiene conto di tante persone ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Ai fini del, obbligatorio dal 15 ottobre per tutti i lavoratori, secondo il segretario della Cgil Maurizio Landini inon dovrebbero essere pagati dai lavoratori non vaccinati contro Covid che devono fare continui test, perché – sostiene – è come dire che una persona deve pagare per lavorare. “Pagare per lavorare? Perché, non si paga l’autobus per andare al lavoro?”, è il commento del virologo Andrea, secondo cui non andrebbe vista così la questione, spiega all’Adnkronos Salute. Aggiungendo un appunto: “Però nonvaccinali. Prima di tutto perché chi non fa il vaccino non lo è, semplicemente perché non c’è nessuna disposizione che li obbliga”, fa notare. “Io penso che sia una rappresentazione sbagliata che non tiene conto di tante persone ...

