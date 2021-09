GFVip la fidanzata di Amedeo Goria furiosa con Ainett Stephens si deve vergognare (Di lunedì 20 settembre 2021) Vera Miales difende il fidanzato Amedeo Goria dalle polemiche che lo stanno investendo per il suo comportamento al Grande Fratello Vip. Ultimante infatti il web si è scandalizzato per la sua scelta di togliere le mutande mentre era a letto con la coinquilina Ainett Stephens: «Lei si dovrebbe vergognare – ha spiegato Vera – perché Leggi su people24.myblog (Di lunedì 20 settembre 2021) Vera Miales difende il fidanzatodalle polemiche che lo stanno investendo per il suo comportamento al Grande Fratello Vip. Ultimante infatti il web si è scandalizzato per la sua scelta di togliere le mutande mentre era a letto con la coinquilina: «Lei si dovrebbe– ha spiegato Vera – perché

Advertising

DilettaFrangia4 : RT @nonsonoleggenda: Io non sono solo schifata da Goria, lo sono ancor più dalla sua fidanzata fuori che prende le sue difese asserendo che… - nonsonoleggenda : Io non sono solo schifata da Goria, lo sono ancor più dalla sua fidanzata fuori che prende le sue difese asserendo… - ReggioPress : GfVip, Amedeo Goria sexy show. La fidanzata sbotta: “Mi fa passare per cornuta è felice” - _jay8_ : Che strana la vita ... Francesca sono anni che prova ad entrare al #GFVip ed è stata presa proprio quest'anno fidan… - Matilde_Cassini : Manu ma non è che vorresti mica una fidanzata? No, così… Chiedo!?? #GFvip #gf #GF16 #GFVip2021 -