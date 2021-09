"È stato umiliante". Ecco cosa è successo tra Ursula e Sossio (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo l'annuncio della rottura, la Bennardo ha rotto il silenzio sul web, scaricando l'ex compagno: "I miei figli lo hanno saputo dai social" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo l'annuncio della rottura, la Bennardo ha rotto il silenzio sul web, scaricando l'ex compagno: "I miei figli lo hanno saputo dai social"

Advertising

laura86926102 : RT @Giusepp86601476: @PierluigiBattis @SimonellaD Certo è, che perdere con un centrosinistra in stato comatoso, sarebbe veramente umiliante. - Giusepp86601476 : @PierluigiBattis @SimonellaD Certo è, che perdere con un centrosinistra in stato comatoso, sarebbe veramente umiliante. - cchiaranania : l'ultima volta che ho pianto davanti ad una persona è stato umiliante - seaborn3 : RT @SecolodItalia1: Il capo dei penalisti: “La perizia psichiatrica umiliante per il Cav. Se al posto suo ci fosse stato un altro…” https:/… - cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: Il capo dei penalisti: “La perizia psichiatrica umiliante per il Cav. Se al posto suo ci fosse stato un altro…” https:/… -