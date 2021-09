Don Matteo, ultimo ciak per Terence Hill che si commuove sul set. Arriva Raoul Bova Tredicesima stagione (Di lunedì 20 settembre 2021) Venti anni, tredici stagioni della serie tv, 259 episodi. Fino all’ultimo ciak per Terence Hill, oggi. Don Matteo, nel corsdella Tredicesima stagione, vedrà un avvicendamento: Arriva Raoul Bova. Mario Girotti, Terence Hill, si è commosso sul set al momento dell’addio alla serie. Commozione che sarà sicuramente di tutti gli spettatori. L'articolo Don Matteo, ultimo ciak per Terence Hill che si commuove sul set. Arriva Raoul Bova <small class="subtitle">Tredicesima stagione</small> proviene ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 20 settembre 2021) Venti anni, tredici stagioni della serie tv, 259 episodi. Fino all’per, oggi. Don, nel corsdella, vedrà un avvicendamento:. Mario Girotti,, si è commosso sul set al momento dell’addio alla serie. Commozione che sarà sicuramente di tutti gli spettatori. L'articolo Donperche sisul set. proviene ...

