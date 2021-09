Covid-19 | clima e Aukus | al via l’Assemblea generale dell’Onu

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 21 settembre 2021) La 76esima sessione dell'Assembleadelle Nazioni Unite (UNGA) inizierà oggi la sua settimana di riunioni ad alto livello in cui agli Stati membri sarà chiesto di deliberare su due grandi sfide parallele: la fine della pandemia di coronavirus e la ridefinizione di un'economia globale più sana ed equa per l'intero pianeta. Ma è soprattutto a margine dei lavori che si discuterà di nuovi assetti politico-strategici e di crisi umanitarie: su tutti, il recente accordotra Stati Uniti, Australia e Regno Unito, che ha destato grande irritazione in Francia, e la crisi in Afghanistan. A quest'ultima sarà dedicata una riunione dei ministri degli Esteri, in vista del Vertice G20 dei capi di Stato e di Governo su questo tema che non si esclude possa avere luogo a margine dell'Unga, con ogni probabilità in videoconferenza. Di seguito i principali temi ...