Coman via dal Bayern Monaco? La rivelazione dell'ex presidente

Coman via dal Bayern Monaco? L'ex dirigente del Bayern Monaco, Nerlinger, ha parlato del futuro dell'ex Juventus Christian Nerlinger, ex presidente del Bayern Monaco, ha commentato le voci sulla possibile cessione di Kingsley Coman. L'esterno offensivo francese piace alla Juventus. «Non penso che resterà al Bayern Monaco. C'è una tendenza in casa Bayern a perdere giocatori a zero e secondo me questo non può più succedere. Ovviamente serve che le offerte siano adeguate. Per me Coman è un giocatore eccellente, ma vedendo la sua situazione credo che il Bayern debba considerare la sua cessione».

Ultime Notizie dalla rete : Coman via Europarlamento: "Tutti gli Stati Ue riconoscano le unioni Lgbt" ... 161 contrari e 123 astensioni ha dato via libera al testo. Nella risoluzione si afferma che 'i ... Questa risoluzione arriva in seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea 'Coman & Hamilton', ...

Barcellona - Bayern Monaco, Champions League: pronostici ... tra l'altro scelte forzate per via degli infortuni occorsi a Ansu Fati, Dembele e Aguero. Sull'out ... gli unici di cui Nagelsmann non potrà disporre sono i francesi Coman e Tolisso. Sulla trequarti l'...

