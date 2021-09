Verona-Roma 3-2. Le statistiche del match (Di domenica 19 settembre 2021) Il Verona ha battuto in rimonta la Roma per 3-2, in una gara valida per la quarta giornata di Serie A. Giallorossi in vantaggio al 35? con Pellegrini, al 50? il pareggio scaligero con Barak, al 55? Caprari porta avanti l’Hellas, al 58? l’autogol di Ilic vale il 2-2 per la Roma, ma al 63? Faraoni regala ai padroni di casa i primi tre punti stagionale. Il Verona non vinceva un match casalingo di Serie A segnando almeno tre gol dallo scorso gennaio (3-1 vs Napoli). Prima sconfitta della Roma in questo campionato (3V); in generale i giallorossi erano imbattuti nel torneo da cinque turni (4V, ... Leggi su footdata (Di domenica 19 settembre 2021) Ilha battuto in rimonta laper 3-2, in una gara valida per la quarta giornata di Serie A. Giallorossi in vantaggio al 35? con Pellegrini, al 50? il pareggio scaligero con Barak, al 55? Caprari porta avanti l’Hellas, al 58? l’autogol di Ilic vale il 2-2 per la, ma al 63? Faraoni regala ai padroni di casa i primi tre punti stagionale. Ilnon vinceva uncasalingo di Serie A segnando almeno tre gol dallo scorso gennaio (3-1 vs Napoli). Prima sconfitta dellain questo campionato (3V); in generale i giallorossi erano imbattuti nel torneo da cinque turni (4V, ...

