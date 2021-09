Tardelli difende Allegri | “Dite una bugia | smettetela”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 19 settembre 2021) MarcoMaxalla Domenica Sportiva dopo il pareggio in casa col Milan. L’ex calciatore non vuole sentir parlare di critiche ade dice: “Può sbagliare ma lorò sempre, anche se non ne ha bisogno”.prende le parti diquando Collovati sottolinea che il tecnico della Juventus dovrebbe sfruttare al meglio la rosa bianconera, facendo giocare Morata, Dybala, Cuadrado e Chiesa insieme. A quel puntoalla Domenica Sportiva sottolinea: “State sbagliando la squadra non l’ha costruita ...