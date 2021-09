No Green Pass puntano al referendum: al via la raccolta firme (Di domenica 19 settembre 2021) ... denunciò 'un comportamento del governo italiano, tale da incrinare il patto di lealtà tra istituzioni e popolo': ossia l'omissione, poi corretta con una rettifica, di un Passo della Gazzetta ... Leggi su repubblica (Di domenica 19 settembre 2021) ... denunciò 'un comportamento del governo italiano, tale da incrinare il patto di lealtà tra istituzioni e popolo': ossia l'omissione, poi corretta con una rettifica, di uno della Gazzetta ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - RobertoBurioni : Poliomielite, se non avete mai visto uno paralizzato da questo virus (sparito nel 1982 dal nostro paese) è perché n… - Mov5Stelle : Sul Green Pass la Lega ha offerto agli italiani il peggio del suo repertorio: ferocemente contraria a parole, salvo… - MenegazziMarina : RT @SkyTG24: Green pass obbligatorio sul lavoro, Landini (Cgil): 'Non si può pagare per lavorare' - marilenagasbar1 : @AxiaFel @paoliblu No tamponi No vaccini No green pass NON PERMETTIAMO PIÙ QUESTO SCEMPIO PSICOLOGICO. TOCCA A NOI -