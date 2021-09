Milano | lite in strada | tre feriti | anche un uomo intervenuto per placare gli animi

Advertising

fattoquotidiano : MILANO Sono bastate poche parole per spaccare la coalizione di centrodestra e far emergere tutte le tensioni tra Le… - SkyTG24 : Uomo accoltellato durante una lite a Cesano Boscone: è grave - infoitinterno : Milano, 36enne accoltellato alla gola durante una lite: è gravissimo - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Uomo accoltellato durante una lite a Cesano Boscone: è grave - massimo_san : RT @SkyTG24: Uomo accoltellato durante una lite a Cesano Boscone: è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Milano lite

Corriere Milano

Unain strada tra due uomini , a , si è conclusa con tre feriti . È accaduto questa sera vicino un piccolo chiosco di via Cadore: laè scoppiata tra due italiani , mentre un 33enne senegalese , intervenuto per separare i due contendenti e placare gli animi, è rimasto anche lui ferito, seppur in modo lieve. Leggi anche > Il ...Leggi anche > Laè avvenuta intorno alle 16.30. La vittima era stata soccorsa dal 118 in via dei Tigli, ma le sue condizioni erano apparse subito disperate. Vano il ricovero all'ospedale di ...Una lite in strada tra due uomini, a Milano, si è conclusa con tre feriti. È accaduto questa sera vicino un piccolo chiosco di via Cadore: la lite è scoppiata tra ...Non ce l’ha fatta il trentaseienne accoltellato alla gola da una persona al momento in fuga e morto in ospedale ...