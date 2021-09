Merkel | fine di un’epoca I chiaroscuri con l’Italia

(Di domenica 19 settembre 2021) Con l’uscita di scena di Angela, dopo 16 anni di governo (un solo giorno in meno del record del suo mentore Kohl),perde l’alleata indispensabile: la ragazza dell’Est entrata in Parlamento come Cancelliera e che ora se ne va come leader d’Europa. Una stagione in cui è successo di tutto e di più: choc finanziario globale, crisi del debito sovrano, doppia recessione, crisi dei migranti, terrorismo internazionale, Covid.

E di certo l'Europa non potrà non guardare alsettimana, quando si terranno le elezioni in Germania per decidere il successore di Angela... seguiti dal blocco conservatore Cdu/Csu - con Angelaal governo ininterrottamente da 16 ...Scholz si dice esplicitamente contrario al ritorno 'ad una dura politica di risparmio' dopo la...Con l’uscita di scena di Angela Merkel, dopo 16 anni di governo (un solo giorno in meno del record del suo mentore Kohl), l’Italia perde l’alleata indispensabile: la ragazza dell’Est entrata in Parlam ...Mentre il presidente francese Emmanuel Macron si prepara ad accogliere la tedesca Angela Merkel per il suo ultimo viaggio di lavoro a Parigi, la sua amministrazione sta già pensando a quello che verrà ...