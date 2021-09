LIVE Paolini-Riske 0-1, Finale WTA Portorose in DIRETTA: break dell’americana nel game d’apertura (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA break Paolini: gran scambio di Jasmine! Comanda con il dritto, avanza pian piano e poi chiude con lo smash. 30-30 Altra gran prima centrale, stavolta Paolini ci arriva, ma non controlla. 15-30 Cerca il dritto lungolinea Riske, ma lo mette appena largo. 15-15 Primo ace al centro di Riske. 15-0 Gran passante di dritto incrociato in corsa di Paolini al termine di uno scambio indecifrabile! 0-1 break Riske, dritto lungo di Paolini. 15-40 Due palle ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 PALLA: gran scambio di Jasmine! Comanda con il dritto, avanza pian piano e poi chiude con lo smash. 30-30 Altra gran prima centrale, stavoltaci arriva, ma non controlla. 15-30 Cerca il dritto lungolinea, ma lo mette appena largo. 15-15 Primo ace al centro di. 15-0 Gran passante di dritto incrociato in corsa dial termine di uno scambio indecifrabile! 0-1, dritto lungo di. 15-40 Due palle ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Paolini-Riske Finale WTA Portorose in DIRETTA: finalmente si riesce a iniziare! - #Paolini-Riske #Finale… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Jasmine Paolini va a cercare il primo titolo WTA. L'ostacolo è rappresentato dall'americana Alison Riske, nume… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jasmine Paolini va a cercare il primo titolo WTA. L'ostacolo è rappresentato dall'americana Alison R… - infoitsport : Paolini vs Riske: la sfida per il titolo a Portorose live in tv alle 17 - infoitsport : WTA Portoroz e Lussemburgo: LIVE le Finali. LIVE Paolini vs Riske -