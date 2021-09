Lazio, Luiz Felipe: «Pareggio amaro. Sarri? C’è difficoltà» (Di domenica 19 settembre 2021) Al termine del match contro il Cagliari, Luiz Felipe è intervenuto a Lazio Style Radio per commentare il risultato Ai microfoni di Lazio Style Radio, Luiz Felipe è intervenuto per commentare il risultato del match tra Lazio e Cagliari RISULTATO – «Pareggio amaro perchè abbiamo fatto 45 minuti straordinari. Serve per imparare, le partite durano 90 minuti, siamo stati bravi a pareggiare, ma amaro per quello che abbiamo fatto. Adesso riposiamo, perchè giovedì abbiamo una gara importante». FILOSOFIA ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Al termine del match contro il Cagliari,è intervenuto aStyle Radio per commentare il risultato Ai microfoni diStyle Radio,è intervenuto per commentare il risultato del match trae Cagliari RISULTATO – «perchè abbiamo fatto 45 minuti straordinari. Serve per imparare, le partite durano 90 minuti, siamo stati bravi a pareggiare, maper quello che abbiamo fatto. Adesso riposiamo, perchè giovedì abbiamo una gara importante». FILOSOFIA ...

