Covid: Salvini, 'combattiamo ancora per tamponi gratis' (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Stiamo ancora combattendo per tamponi gratuiti o sottocosto a bimbi, disabili, anziani, a chi non si può permettere di spendere centinaia di euro in tamponi". Lo ha detto Matteo Salvini a Bovolone, in Veneto.

