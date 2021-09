Cataldi salva la Lazio | 2-2 con il Cagliari

(Di domenica 19 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Laci crede fino all'ultimo e strappa il 2-2 contro il, nella 4ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico. I biancocelesti erano andati in vantaggio con Immobile nel primo tempo, bravi i sardi a ribaltare il risultato nella ripresa con le reti di Joao Pedro e di Keita Balde, ancor piùnel finale ad agguantare il pareggio.Panchine bollenti. Sarri sconta la squalifica dopo l'espulsione a Milano, Mazzarri fa il suo esordio in panchina dopo l'esonero di Semplici. Il primo tempo scorre vivace e si infiamma specialmente nel finale. Ilcolleziona le sue occasioni nitide per andare ...

