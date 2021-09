Calcio: la Roma di Mourinho si ferma a Verona, Tudor vince 3-2 all'esordio (Di domenica 19 settembre 2021) Verona, 19 set. - (Adnkronos) - Primo ko stagionale per la Roma che perde 3-2 a Verona dopo una partita ricca di emozioni e colpi di scena. esordio vincente per Tudor sulla panchina degli scaligeri che si impongono grazie alle reti nella ripresa di Barak, Caprari e Faraoni. Ai giallorossi non basta Pellegrini, a segno nel primo tempo con un gran gol di tacco e autore del cross che porta Ilic all'autogol del momentaneo 2-2. Si ferma la corsa di Mourinho sin qui sempre vincente sulla sua nuova panchina. In classifica la Roma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021), 19 set. - (Adnkronos) - Primo ko stagionale per lache perde 3-2 adopo una partita ricca di emozioni e colpi di scena.nte persulla panchina degli scaligeri che si impongono grazie alle reti nella ripresa di Barak, Caprari e Faraoni. Ai giallorossi non basta Pellegrini, a segno nel primo tempo con un gran gol di tacco e autore del cross che porta Ilic all'autogol del momentaneo 2-2. Sila corsa disin qui semprente sulla sua nuova panchina. In classifica la...

