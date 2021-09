Avete mai visto la casa di Silvia Toffanin? Spettacolare (Di domenica 19 settembre 2021) Avete mai visto la casa di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? La coppia ha scelto come dimora un castello Spettacolare. Silvia Toffanin è tornata in onda con la nuova edizione di Verissimo che, per tutta la stagione televisiva, andrà in onda il sabato e la domenica pomeriggio. Da anni al timone di uno dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 19 settembre 2021)mailadie Pier Silvio Berlusconi? La coppia ha scelto come dimora un castelloè tornata in onda con la nuova edizione di Verissimo che, per tutta la stagione televisiva, andrà in onda il sabato e la domenica pomeriggio. Da anni al timone di uno dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

RobertoBurioni : Poliomielite, se non avete mai visto uno paralizzato da questo virus (sparito nel 1982 dal nostro paese) è perché n… - andreapurgatori : PANDEMIC, UNA GUERRA MONDIALE. Storie e immagini del pianeta da due anni col virus, come non le avete mai ascoltate… - XFactor_Italia : Complinsulto sarà il nuovo petaloso. ?? Voi ne avete mai ricevuto uno? #XF2021 - RomaCaputTour : Torna la visita alla #meravigliosa Basilica di San Pietro in #Vaticano Il luogo cristiano più celebre e fastoso al… - d1Gb4IFUU9rpVcm : RT @__Ria__20: Che vostri sogni siano più belli di quelli di ieri. Che il vostro domani sia più bello del oggi. Sognate sempre in grande e… -