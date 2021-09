Addio a Jimmy Greaves il grande bomber inglese che visse il Mondiale 66 come una tragedia

(Di domenica 19 settembre 2021) Se n’è andatocon ogni probabilità il più forte attaccante del calcio. Giocò dalla fine degli anni Cinquanta all’inizio dei Settanta. Fece anche dieci presenze in Serie A, col Milan, e segnò dieci gol. È il quartodi sempre della Nazionalema nettamente con la media gol più alta: 44 reti in 57 partite. Ha giocato quasi dieci anni al Tottenham, realizzando oltre 266 reti. Nel 1963 condusse il Tottenham a essere la primaa vincere una coppa europea: la Coppe delle Coppe in finale con l’Atletico Madrid. Finì 5-1 con doppietta di ...

L'entrataccia di un francese lo escluse. Non giocò più. La sera della festa, se ne andò. Quella gioia non gli apparteneva. Ha conosciuto l'alcolismo, anni terribili ...Il Milan e tutto il calcio inglese sono in lutto la scomparsa di Greaves, uno dei più grandi bomber della storia.