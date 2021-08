Lautaro blindato dalla dirigenza: 90 milioni possono convincere Zhang (Di lunedì 9 agosto 2021) Le proteste da parte dei tifosi nerazzurri hanno portato la dirigenza ad affermare che Lautaro Martinez è blindato a Milano. Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera, l’obbiettivo di Zhang è rientrare del prestito di 275 milioni ottenuto dal fondo americano Oaktree. Con Hakimi e Lukaku si è arrivati a 180 milioni, ma è con Lautaro che il prestito potrebbe essere estinto. L’atletico Madrid è da tempo che desidera avere in rosa l’argentino, ma 50 milioni sono troppo pochi. Il Tottenham ha messo sul piatto, come riferisce il Times, un’offerta da 70 ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 agosto 2021) Le proteste da parte dei tifosi nerazzurri hanno portato laad affermare cheMartinez èa Milano. Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera, l’obbiettivo diè rientrare del prestito di 275ottenuto dal fondo americano Oaktree. Con Hakimi e Lukaku si è arrivati a 180, ma è conche il prestito potrebbe essere estinto. L’atletico Madrid è da tempo che desidera avere in rosa l’argentino, ma 50sono troppo pochi. Il Tottenham ha messo sul piatto, come riferisce il Times, un’offerta da 70 ...

