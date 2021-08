Jannik fa la storia: è grande l'estate dello sport italiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Il torneo di Washington 2021 è il 146mo ATP 500 da quando esiste questa categoria di tornei. Nessun teenager ne aveva mai vinto uno. Nessuno, prima di Jannik Sinner. In una finale da romanzo, ha ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 9 agosto 2021) Il torneo di Washington 2021 è il 146mo ATP 500 da quando esiste questa categoria di tornei. Nessun teenager ne aveva mai vinto uno. Nessuno, prima diSinner. In una finale da romanzo, ha ...

Advertising

fabridef : RT @GeorgeSpalluto: Primo titolo Atp 500 in carriera per Jannik, il più giovane di sempre a vincere un 500. Primo teenager nella storia ad… - RobertoGrassi : RT @GeorgeSpalluto: Primo titolo Atp 500 in carriera per Jannik, il più giovane di sempre a vincere un 500. Primo teenager nella storia ad… - jordanolimpico : AAAAAAAAAAAH JANNIK AHAHAHAHAHAH FENOMENO ASSOLUTO ????? Jannik Sinner fa la storia e ci continua a far sognare. Pes… - infoitsport : Jannik fa la storia: è grande l'estate dello sport italiano - pensatore78 : RT @GeorgeSpalluto: Primo titolo Atp 500 in carriera per Jannik, il più giovane di sempre a vincere un 500. Primo teenager nella storia ad… -