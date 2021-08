Inter, Lautaro Martinez parte? Aria tesa nella Milano nerazzurra (Di lunedì 9 agosto 2021) Dal sogno chiamato scudetto alla disperazione del calciomercato estivo. Tutto in pochissimi mesi. Il male difficilmente curabile della crisi finanziAria ha colpito tutte le società di calcio, ma i nerazzurri sembrano averne risentito di più. La holding che controlla il club (Suning) sta attuando una strategia di ridimensionamento dopo esser stato aiutata dall’arrivo del prestito erogato da Oaktree. In pochi giorni, infatti, sembra essere cambiato (quasi) completamente l’orizzonte Interista: addio ad Antonio Conte ed arrivo di Simone Inzaghi e cessioni illustri e dolorose come quelle di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. E l’agonia potrebbe non finire qui: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 agosto 2021) Dal sogno chiamato scudetto alla disperazione del calciomercato estivo. Tutto in pochissimi mesi. Il male difficilmente curabile della crisi finanziha colpito tutte le società di calcio, ma i nerazzurri sembrano averne risentito di più. La holding che controlla il club (Suning) sta attuando una strategia di ridimensionamento dopo esser stato aiutata dall’arrivo del prestito erogato da Oaktree. In pochi giorni, infatti, sembra essere cambiato (quasi) completamente l’orizzonteista: addio ad Antonio Conte ed arrivo di Simone Inzaghi e cessioni illustri e dolorose come quelle di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. E l’agonia potrebbe non finire qui: ...

